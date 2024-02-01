افتـحـ لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس جميع المراكز “اجا + ميت غمر + شربين + المنزلة + طناح”

تفصلنا ساعات قليلة على اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية للفصل الدراسي الاول، حيث انهي الطلاب اختبارات منتصف العام يوم الاربعاء الماضي 24 يناير 2024 وقد مر أسبوع كامل ولم تعلن النتيجة رسميا، ولذلك ازدادت تساؤلات الطلاب حول موعد ظهور النتيجة وعن رابط الاستعلام عن النتيجة، ووفقا للخطة الزمنية المحددة من وزارة التربية والتعليم فإن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني هو السبت 10 فبراير حيث تستمر الاجازة لمدة أسبوعين، ومن المقرر أن تعلن النتيجة بعد اعتمادها بشكل رسمي مع بداية شهر فبراير، ونقدم اليكم خلال سطور المقال خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024

بدأت عمليات تصحيح الاوراق الامتحانية ورصد ومراجعة الدرجات عقب الانتهاء من ماراثون الاختبارات، وجاري الانتهاء من التصحيح في كافة مراكز الكنترول داخل الادارات التعليمية وبعدها يتم اعتمادها من قبل الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية في يوم الخميس 1 فبراير وبعدها تكون متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم للطلاب للحصول عليها، وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة اقتراب انتهاء من التصحيح واعداد كشوفات الدرجات للناجحين وان النتيجة لازالت في مرحلة الرصد والتجميع، وأدي نحو 110 آلاف طالب وطالبة اختبارات منتصف العام الدراسي في المحافظة موزعين على 635 لجنة، ومن المقرر أن تعلن النتيجة غدا الخميس فور اعتمادها واذا تأخرت عن هذا الموعد سيكون مطلع الاسبوع المقبل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الاول الشهادة الاعدادية 2024

يتساءل الطلاب واولياء الامور عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية وذلك بعدما اعلنت مديرية التربية والتعليم اصدار النتيجة فقط عبر موقعها الرسمي عبر الخطوات التالية: