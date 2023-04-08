تعرف على سعر الذهب عيار ٢٤ في مصر وفقًا لتاريخ اليوم 8 ابريل 2023

سعر الذهب عيار ٢٤ في مصر انخفض انخفاض بسيط في سعره اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل عن الأيام السابقة كما يختلف سعر جرام الذهب بالدمغة والمصنعية عن سعره بدون الدمغة والمصنعية بالنسبة للمستهلك.

سعر الذهب عيار ٢٤ في مصر

شهدت الذهب اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل انخفاض بسيط في سعره عن الأيام السابقة حيث سجلت أسعار الذهب اليوم الأسعار الآتية:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل حوالي 2469 جنيهًا للمستهلك.

شهد اليوم جرام الذهب عيار 24 ارتفاع بسيط عن الأيام السابقة.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل نحو 2272 جنيهًا اليوم.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل حوالي 2160 جنيهًا للمستهلك.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم حوالي 1851 جنيهًا.

سعر الجنية الذهب اليوم وصل سعره في مصر إلى 17280 جنيهًا.

سعر الذهب بالدمغة والمصنعية

يختلف سعر جرام الذهب بالمصنعية والدمغة اختلاف بسيط عن سعره بدون الدمغة والمصنعية ويمكن أن يصل سعر جرام الذهب إلى الآتي:

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 بالمصنعية والدمغة يصل إلى 2620 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية والدمغة سجل نحو 2210 جنيهًا.

كما بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بالمصنعية والدمغة إلى 1905 جنيهًا

بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 بالدمغة والمصنعية إلى حوالي 1408 جنيهًا.

ومن خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال، أن تتعرف على أسعار الذهب في مصر بالإضافة إلى سعر الذهب بالدمغة والمصنعية كما هو موضح لكم.