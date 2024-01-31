نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024

أخيرًا تم اعتماد نتائج الإعدادية في المحافظات، وظهرت لحسن الحظ نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر، للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتائج ستنشر حسب المحافظة، وذلك لأن كل محافظة مسؤولة عن عملية التصحيح والتدقيق ونشر النتائج الخاص بالطلاب، وبالفعل تم اعتماد النتائج من قبل محافظ محافظة البحر الأحمر ولذلك تم نشر النتائج.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر

أكدت وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة أن النتائج سيتم نشرها فور اعتمادها من المحافظين، وذلك في محاولة لمساعدة الطلاب وتيسير وصولهم إلى النتائج بشكل أسرع، ويمكن للطلاب الدخول الآن من أجل معرفة نتائجهم في الصف الثالث الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر للفصل الدراسي الأول للعام 2023 / 2024.

إليك طريقة معرفة النتيجة بالخطوات:

أولًا: قم بالدخول إلى الرابط الخاص بنتيجة الصف الثالث الاعدادي البحر الاحمر من هنا.

ثانيًا: قم باختيار “رقم الجلوس” ودونه في الخانة بالأسفل، وتأكد من كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

ثالثًا: قم بالضغط على أيقونة البحث من أجل معرفة النتائج.

نتيجة الإعدادية محافظة البحر الأحمر

جديرًا بالذكر أن محافظة البحر الأحمر من أقل المحافظات من حيث أعداد الطلاب المسجلين في المرحلة الإعدادية، وبلغت أعداد الطلاب حوالي تسعة آلاف طالب، بالتحديد 9068 طالب وطالبة، وتم تقسيمهم على سبعة وخمسون لجنة عامة، وأربعة لجان مهنية، وتشمل محافظة البحر الأحمر حلايب وشلاتين والتي تعد من المدن البعيدة عن مدن محافظة البحر الأحمر، وتم نشر النتيجة فورًا عقب اعتمادها من المحافظ.