كم يوم باقي علي شهر رمضان 2024... ومتي يبداء الصيام 1445 بتوقيت المملكة العربية السعودية وباقي الدول الاسلامية

ارتفعت معدلات البحث من قبل المسلمين عن موعد بداية شهر رمضان 2024 وعودة الصيام والبركة واللمة وبهجة رمضان التي لا يختلف عليها مسلم قط، يعتبر شهر رمضان هو الشهر التاسع من الأشهر الهجرية يأتي خلفًا لشهر شعبان الذي يسبقه رجب الجاري.

كم يوم باقي علي شهر رمضان 2024

رمضان شهر البركة والإيمان هو أهم الشهور بالنسبة للمسلمين حيث يقضي كل مسلم ومسلمة فريضة الصوم وهو الشهر الذي انزل فيه القرءان، ذكر شهر رمضان صراحة في القرءان الكريم قال تعالي(شهر رمضان الذي انزل فيه القران) وفي هذا إشارة لتعظيم شأن هذا الشهر عند رب العالمين، يبدأ شهر رمضان ٢٠٢٤ يوم الإثنين 11 أو الثلاثاء 12 مارس 2024 كما أنه من المتوقع أن تكون أيام رمضان 30 يوم هذا العام.

38 يوم تفصلنا عن شهر رمضان 2024 من تاريخ اليوم 19 رجب 1445

فضل الله الشهر المبارك علي باقي أشهر السنه وجعل صيامه احد أركان الإسلام كما جاء في الحديث، قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقام الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

يقال في هذا الشهر أنه شهر العباده فقد لا نري مسلم إلاّ قد التزم في الشهر المبارك بالصلاة والقيام والصيام والزكاة وصلاة الفروض في وقتها، أيضا يداوم المسلمون فيه علي قراءة الورد اليومي من القرءان الكريم الذي لابدَّ أن يلتزم به كل مسلم في كل يوم من أيام السنه ولا يقتصر علي شهر رمضان، باختصار موجز يعيد رمضان للمسلمين الحياه ويشعرهم بالفقراء بجوع وعطش الصيام ويغسل الذنوب وينقي الروح ويعيد روح ألإسلام في جسد المسلم المقصر غير المعتدل علي صراط الله المستقيم.