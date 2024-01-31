“صدمة كبيرة لأصحاب المعاشات”.. قرار من الحكومة صادم بإلغاء صرف المعاشات لهؤلاء الموظفين فورا لهذا السبب.. متجيش تعيط في الاخر!!

خبر مفاجئ وصادم يفيد بعدم صرف المعاش الذي من المفترض أن يتقاضوه شهريًا، وذلك وفق قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 148 الذي صدر في عام 2019، والذي يتضمن تحديد عدة حالات يتم تعليق دفعات المعاش المتعلقة بهم بناءًا على المادة 105، ويجدر بنا الإشارة هنا بوجود عدد من المتطلبات اللازمة للإعفاء من ذلك.

الحالات التي ينطبق عليها قرار وقف المعاش

تم تحديد مجموعة حالات سيطبق عليها قرار منع المعاش، وذلك بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نوضحها فيما يلي:

إذا تزوج الشخص المستفيد سواء كان أرمل أو أرملة، وفي هذه الحالة يحصل الابن أو الأخت على هذا المعاش، بشرط واحد وهو بلوغ الابن عمر 21.

في حالة وفاة الفرد المستفيد من المعاش.

عندما يصير الشخص مؤهل لاستحقاق معاش آخر، وذلك بناءًا على أحكام المادتين (102 – 104) من القانون.

إذا ترك الفرد المستحق وظيفته، يتوقف المعاش في أول شهر عقب ترك الوظيفة.

في حالة أنشأ المستفيد نشاط تجاري خاص به لمدة 5 أعوام.

إذا كان يعمل الشخص المستحق في أية جهة حكومية ويتقاضى منها راتب شهري ثابت يقل عن قيمة المعاش، ففي هذه الحالة سيتم احتساب الفارق بين الراتبين منذ أول يوم عمل.

الحالات المستثناه من تطبيق قرار وقف المعاش

يوجد مجموعة حالات تم استثنائها من تطبيق قرار منع المعاش، وذلك وفق القانون أيضًا، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: