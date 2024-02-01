اليــك رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية بالاسم 2024 الدور الاول ورقم الجلوس مديرية التربية والتعليم اليوم السابع

خلال الساعات الاخيرة تزايد البحث عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية للترم الاول 2024، حيث كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ناصر حسن استمرار عمليات تصحيح إجابات الطلاب داخل مراكز الكنترول حتي نهاية الاسبوع الحالي، وجاري العمل على مراجعة ورصد الدرجات ثم يتم اعداد كشوفات الدرجات ليتم اعتمادها رسميا، ومنذ انتهاء الامتحانات في 24 يناير الماضي والطلاب في ترقب شديد على ظهور النتيجة خاصة مع اعلانها في عدة محافظات أخرى، ونستعرض معكم خلال سطور التقرير موعد ظهور نتيجة اعدادية الغربية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم أنه فور اعتماد النتيجة بشكل رسمي ستكون متاحة عبر البوابة الالكترونية للمديرية قبل الاعلان عنها داخل المدارس، وأدي نحو 87 الف و 68 طالب وطالبة الاختبارات بين 17 حتى 24 يناير، وبدات عمليات التصحيح في مراكز الكنترول في بداية الاسبوع الحالي ومازالت قائمة حتي نهاية الاسبوع على ان يتم اعتمادها في مطلع الاسبوع القادم بعد اتمام مراجعة الدرجات، ولذلك تسود حالة من القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الامور بعد اقتراب ظهورها.

توزيع درجات الفصل الدراسي الاول الشهادة الاعدادية

توزيع الدرجات لكافة المواد ثابت داخل جميع المحافظات وهذا ما حددته وزارة التربية والتعليم، ومجموع درجات الفصل الدراسي الاول 140 درجة ومثله في الفصل الثاني ليكون المجموع الكلي للشهادة الاعدادية هو 280 درجة، بحيث توزع درجات الفصل الاول على النحو التالي:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الانجليزية: 30 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية وذلك باتباع الخطوات التالية: