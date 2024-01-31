إليكم تردد قناة الحياة “الحمراء” المفتوحة بآخر تحديث (يناير 2024) على عرب سات ونايل سات

تتميز قناة الحياة الحمرا بالعديد من المزايا التي جعلتها من أكثر القنوات بحثاً عن ترددها لمشاهدة أفضل البرامج والمسلسلات الحصرية، فهي قناة حازت على أعجاب الكثير من المشاهدين في مصر والدول العربية، وهي تقدم باقة منوعة من البرامج الترفيهية والإخبارية التي تهم الشارع المصري، وفي الفقرات التالية سنتحدث عن قناة الحياة قليلاً، وسنسرد لكم التفاصيل التقنية لترددها.

لمحة عن قناة الحياة

تأسست مجموعة قنوات الحياة منذ عام 2008، وقدمت مجموعة من أبرز المسلسلات الرمضانية التي حققت نجاحاً هائلاً بين المشاهدين في جميع أنحاء الدول العربية، من بين هذه المسلسلات “حضرة العمدة”، “سرة الباتع”، “علاقة مشروعة”، “رسالة الإمام”، وأيضاً “جميلة”.

بجانب برامجها الترفيهية والرياضية والدينية ونشرات الأخبار، تتميز “الحياة” بجودة عالية في البث من حيث الصوت والصورة، ويمكن مشاهدتها على مدار اليوم، ويولي القائمون عليها اهتماماً خاصاً باختيار أحدث المسلسلات الحصرية واختيار نخبة كبيرة من الإعلاميين المتميزين، بدايةً من الإعلامي عمرو الليثي الذي يقدم برنامجه الشهير “واحد من الناس”.

تردد قناة الحياة “الحمراء” على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تبث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات منذ بدايتها، يمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها على التردد الجديد 12206، وبمعامل تصحيح الخطأ 5/6، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب عمودي.

تردد قناة Alhayat على عرب سات.

تردد القناة: 11564

معامل تصحيح الخطأ 4/3

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تجدر الإشارة إلى أن قناة الحياة تبث بجودة عالية الدقة، ولكن يمكن للمشاهدين استقبالها والاستمتاع بالبث حتى على أجهزة التلفزيون العادية، كما أن اسمها على قائمة القنوات سيكون (Alhayat).