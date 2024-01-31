خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024
يبحث الكثير من سكان الجزائر، من مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، عن طريقة التسجيل في سكنات عدل 3، والتي أطلقتها الحكومة الجزائرية في إطار سياستها الرامية إلى توفير مساكن مناسبة للمواطنين، وذلك في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وقد تم إطلاق هذه السكنات في مختلف المحافظات الجزائرية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، مما يساهم في توفير المسكن المناسب للمواطنين ورفع العبء الاقتصادي عنهم، حيث يتم منح المواطنين قروضًا ميسرة لتسديد قيمة المسكن على أقساط.
خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر
تمثل سكنات عدل 3 خطوة مهمة في اتجاه حل مشكلة السكن التي تعاني منها الجزائر منذ سنوات طويلة، حيث من المتوقع أن تساهم في توفير مسكن مناسب لآلاف المواطنين، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وأتاحت الحكومة الجزائرية للمواطنين فرصة الحصول على وحدة سكنية من خلال التسجيل في برنامج سكنات عدل 3. ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج القيام بالتسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوكالة عدل 3.
- النقر على أيقونة التسجيل في السكن الاجتماعي.
- إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم،
- وتشمل البيانات الشخصية التي يجب إدخالها في الاستمارة ما يلي: الاسم الكامل واللقب وتاريخ الميلاد ورقم التسجيل الوطني والحالة الاجتماعية والدخل الشهري والعنوان ورقم الهاتف.
- تحديد الدفعة التي يرغب المتقدم في التقديم عليها.
- رفع جميع المستندات المطلوبة، مثل شهادة الميلاد، وشهادة الدخل، وشهادة الحالة المدنية، وشهادة الملكية أو الكراء.
- التحقق من البيانات المدخلة والوثائق المرفوعة.
- النقر على زر إرسال الطلب.