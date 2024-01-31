من هنا الآن.. بعد اعتمادها بشكل رسمي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الأول 2024

تعتبر مرحلة الشهادة الإعدادية هي من المراحل المهمة التي يمر بها عدد كبير جدا من الطلاب ونجد أن تلك المرحلة هي التي تحدد المرحلة الانتقالية بعد ذلك بالنسبة للطالب، إذا كان سوف يتم انتقاله إلى الثانوية العامة أو انتقاله إلى أي نوع آخر من أنواع المدارس الثانوية الموجودة في مصر، وجدير بالذكر أنه خلال الساعات القليلة الماضية كان يبحث عبر كبير جدا من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024، وفي هذا الموضوع سوف نوافيكم بالتفاصيل تابعونا.

نتيجة الشهادة الإعدادية شمال سيناء 2024

نجد أنه مع بداية اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير لعام 2024 قد اعتمد سيادة المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة نتيجة الشهادة الإعدادية وهذا لمحافظة شمال سيناء عن الفصل الدراسي الأول، وقد جاء ذلك فعلياً بعد الانتهاء الكلي من عمليات التصحيح وكذلك مراجعة ورصد الدرجات، والآن متاح لجميع الطلاب والبالغ عددهم ثمانية آلاف و235 طالبة وطالبا قد قاموا بأداء امتحان الصف الثالث الإعدادي معرفة النتيجة، وجدير بالذكر أنه قد حصل عدد 6951 طالبا على نسبة نجاح أعلى من 50%؛بينما حصل 1249 طالبا على نسبة أقل من 50%.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية شمال سيناء

حتى تمكن طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء من الحصول على النتيجة عليهم أن يقوموا بإتباع بعض الخطوات وقد جاءت على النحو التالي: