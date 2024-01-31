spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر رابط مظلتي في عموم المحافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حتى الآن لم تعلن الحكومة العراقية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 مما يعني أن أعمال الفحص لاتزال مستمرة، كما كشف أحمد الحبوري رئيس هيئة الرعاية الاجتماعية أن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 تزيد بشكل ملحوظ كل عام، حيث تعمل الحكومة على توفير الدعم المالي خاصة للأسر محدودة الدخل بشروط وضوابط محددة، واليكم طريقة استخراج كشوف المشمولين فور اطلاقها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المتوقع أن يكون عدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حوالي 100 ألف مواطن من عموم المحافظات العراقية، مما يعني أن الحكومة تستهدف الاسر الاكثر تضررا من الاوضاع الاقتصادية السيئة التي يشهدها العراق خلال تلك الفترة، ويمكن الاستعلام عن حالة طلب الدعم الاجتماعي الخاص بهم عبر منصة مظلتي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه بالدخول علي منصة مظلتي.

ثم النقر علي خانة الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

قم بادخال البيانات الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح.

الآن اضغط على كلمة “استعلام”.

الآن ستظهر لك كشوف المشمولين، وعليك الضغط على كلمة تنزيل ليتم تحميل الكشوف على جهازك.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

والآن مع شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية التي أعلنت وزارة العمل العراقية سابقا: