“مبروك النجاح” ظهور نتائج الشهاده الاعداديه 2024 ترم اول لجميع المحافظات بالاسم

تتزامن مع بداية إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2024 في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية يسعدنا تقديم المعلومات الهامة للطلاب وأولياء الأمور حول مواعيد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية.

موعد ظهور نتائج الشهاده الاعداديه 2024 ترم اول

موعد ظهور النتائج يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 تم الإعلان عن موعد ظهور النتائج بعد اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة بجهد وتفان من قبل اللجان الامتحانات يتم توفير النتائج بشكل دقيق وفعال عبر الموقع الرسمي للتربية والتعليم

للاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية2024 ترم الأول

تهنئكم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية على اجتياز امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول لعام 2024 نود تسهيل عملية الاستعلام عن النتيجة لكل طالب وطالبة وذلك عبر الخطوات التالية:

من خلال المدرسة يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم برقم الجلوس من خلال المدرسة التي يدرسون فيها فور ظهور النتائج بشكل رسمي. عبر الموقع الرسمي للبوابة الالكترونية الخاص بكل محافظة الدخول إلى البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية أو موقع نتيجة نت اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية وتحديد المحافظة إدخال رقم الجلوس الضغط على زر “عرض النتيجة”. يفضل التحقق من صحة رقم الجلوس المدخل لتجنب أية مشكلات في الاستعلام يشدد على استخدام المواقع الرسمية والبوابات الالكترونية المعتمدة لتجنب التلاعب بالنتائج.

ملحوظة تقدم مديرية التربية والتعليم أطيب التهاني لجميع الطلاب والطالبات وتتمنى لهم مستقبلا مشرقا ونجاحا متواصلا في دراستهم.