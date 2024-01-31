اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة.. الفصل الدراسي الأول 2023 /2024

أخيرًا تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة، وبناء عليه تم نشر النتائج من خلال المواقع المخصصة لذلك، وكما سبق وأكدت وزارة التربية والتعليم أن النتائج سيتم نشرها حسب موعد انتهاءها في كل محافظة من المحافظات، وبالفعل بدأت النتائج في المحافظات المختلفة تنشر تباعًا، ولحسن الحظ ها قد ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة 2023 / 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة

اهتمام كبير بنتائج الصف الثالث الإعدادي، خاصة أن تلك السنة الدراسية تعتبر من أهم الأعوام الدراسية للطلاب، ويهتم الطلاب بشكل كبير بمعرفة النتائج، لأن على أساس تلك النتائج يتم تحديد مصير الطلاب، وهل سيستكملون الدراسة في مدارس الثانوية العامة، أم سيتاح لهم خيارات أخرى، ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة، باتباع الخطوات التالية:

أولًا: عليك الدخول من هنا لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة.

ثانيًا: حدد خيار “رقم الجلوس”.

ثالثًا: قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب وبعدها عليك التأكد من كتابة رقم الجلوس بالشكل الصحيح.

أخيرًا: قم بالضغط على أيقونة العدسة المكبرة من أجل استكمال عملية البحث عن النتيجة، والتي ستظهر في غضون ثوان من ضغطك على أيقونة البحث.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة

جديرًا بالذكر أن أعداد الطلاب في محافظة البحيرة المسجلين في الإعدادية أكثر من 116 ألف طالب، وتم تقسيهم على 627 لجنة في ثمانية عشر إدارة تعليمية، وذلك بخلاف الطلاب في الشهادة الإعدادية المهنية من الطلاب المكفوفين والصم وضعاف السمع، ويبلغ عددهم 3167 طالب وطالبة، وتم تقسيمهم على أربعة لجان في شبراخيت، وإيتاي البارود، وكفر الدوار، ودمنهور.