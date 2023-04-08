أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية بشأن فتح فترة التقديم للدراسة في المدارس اليابانية لعام 2023، كما بدأ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص، أوضحت الوزارة شروط التقديم في هذه المدارس التي تحظى بشهرة كبيرة في مصر والتي يطمح إليها جميع الآباء لأولادهم، أعلنت مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس اليابانية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2/4/2023، وأكدت الوزارة أنه سيكون هذا الفتح للتقديم مُقَدَّرًا فقط لـ 15 يومًا في جميع المحافظات، نقدم لكم رابط التقديم في المدارس اليابانية 2023 بجميع المحافظات، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط التقديم في المدارس اليابانية 2023 بجميع المحافظات

قدمت وزارة التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا يمكن أولياء الأمور من خلاله تقديم طلبات لأولادهم وإرسالها عبر الإنترنت، ويمكن التقديم عن طريق الضغط على الرابط الموجود هنا.

شروط التقديم في المدارس اليابانية 2023

هناك بعض المتطلبات التي يجب تلبيتها من قبل الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالمدارس اليابانية وتشمل ذلك

يمتلك الطالب الجنسية المصرية

يُمثِّل توافق عمر الطالب مع المرحلة التعليمية المتقدِّم إليها الاتفاق على استحسانه وتجاوبه مع متطلبات ونظام هذه المرحلة.

المستوي الأول في رياض الأطفال من4 سنوات إلي 5 سنوات الطالب جديد في كل المدارس.

المستوي الثاني في رياض أطفال من 5 سنوات إلي 6 سنوات الطالب يكمل لبعض المدارس

الصف الأول الابتدائي من 6سنوات إلي 7 سنوات الطالب يكمل لبعض المدارس

الصف الثاني الابتدائي من 7 سنوات إلي 8 سنوات الطالب يكمل لبعض المدارس

الصف الثالث الابتدائي من 8 سنوات إلي 9 سنوات الطالب يكمل لبعض المدارس

طريقة التقديم في المدارس اليابانية 2023