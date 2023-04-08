رابط التقديم في المدارس اليابانية 2023 بجميع المحافظات
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية بشأن فتح فترة التقديم للدراسة في المدارس اليابانية لعام 2023، كما بدأ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص، أوضحت الوزارة شروط التقديم في هذه المدارس التي تحظى بشهرة كبيرة في مصر والتي يطمح إليها جميع الآباء لأولادهم، أعلنت مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس اليابانية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2/4/2023، وأكدت الوزارة أنه سيكون هذا الفتح للتقديم مُقَدَّرًا فقط لـ 15 يومًا في جميع المحافظات، نقدم لكم رابط التقديم في المدارس اليابانية 2023 بجميع المحافظات، وكافة التفاصيل، تابعونا.
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2023 بجميع المحافظات
قدمت وزارة التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا يمكن أولياء الأمور من خلاله تقديم طلبات لأولادهم وإرسالها عبر الإنترنت، ويمكن التقديم عن طريق الضغط على الرابط الموجود هنا.
شروط التقديم في المدارس اليابانية 2023
هناك بعض المتطلبات التي يجب تلبيتها من قبل الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالمدارس اليابانية وتشمل ذلك
- يمتلك الطالب الجنسية المصرية
- يُمثِّل توافق عمر الطالب مع المرحلة التعليمية المتقدِّم إليها الاتفاق على استحسانه وتجاوبه مع متطلبات ونظام هذه المرحلة.
المستوي الأول في رياض الأطفال من4 سنوات إلي 5 سنوات الطالب جديد في كل المدارس.
المستوي الثاني في رياض أطفال من 5 سنوات إلي 6 سنوات الطالب يكمل لبعض المدارس
الصف الأول الابتدائي من 6سنوات إلي 7 سنوات الطالب يكمل لبعض المدارس
الصف الثاني الابتدائي من 7 سنوات إلي 8 سنوات الطالب يكمل لبعض المدارس
الصف الثالث الابتدائي من 8 سنوات إلي 9 سنوات الطالب يكمل لبعض المدارس
طريقة التقديم في المدارس اليابانية 2023
- قم بالدخول على هذا الرابط من هنا .
- يرجى الاطلاع على جميع الشروط قبل الضغط على المربع الموجود أمام “أوافق على جميع الشروط والأحكام”.
- اضغط على التقديم للمدارس.
- ستفتح عملية تقديم الطلبات ويُطلب إدخال رقم الهوية الوطنية للطفل.
- ادخل عمر الطفل باليوم والشهر والسنة.
- اكتب المرحلة التي يتقدم إليها الطفل.
- اضغط أمام أنا لست برنامج روبوت.
- بعد ذلك، يتوجب عليك النقر على الزر التالي وإتمام الاستمارة.