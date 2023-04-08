رابط التقديم في المدارس اليابانية 2023
أخبار التعليم

رابط التقديم في المدارس اليابانية 2023 بجميع المحافظات

elbadilmمنذ يومين
0

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية بشأن فتح فترة التقديم للدراسة في المدارس اليابانية لعام 2023، كما بدأ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص، أوضحت الوزارة شروط التقديم في هذه المدارس التي تحظى بشهرة كبيرة في مصر والتي يطمح إليها جميع الآباء لأولادهم، أعلنت مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس اليابانية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2/4/2023، وأكدت الوزارة أنه سيكون هذا الفتح للتقديم مُقَدَّرًا فقط لـ 15 يومًا في جميع المحافظات، نقدم لكم رابط التقديم في المدارس اليابانية 2023 بجميع المحافظات، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط التقديم في المدارس اليابانية 2023 بجميع المحافظات

قدمت وزارة التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا يمكن أولياء الأمور من خلاله تقديم طلبات لأولادهم وإرسالها عبر الإنترنت، ويمكن التقديم عن طريق الضغط على الرابط الموجود هنا.

شروط التقديم في المدارس اليابانية 2023

هناك بعض المتطلبات التي يجب تلبيتها من قبل الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالمدارس اليابانية وتشمل ذلك

  • يمتلك الطالب الجنسية المصرية
  • يُمثِّل توافق عمر الطالب مع المرحلة التعليمية المتقدِّم إليها الاتفاق على استحسانه وتجاوبه مع متطلبات ونظام هذه المرحلة.

المستوي الأول في رياض الأطفال من4 سنوات إلي 5 سنوات الطالب جديد في كل المدارس.

المستوي الثاني في رياض أطفال من 5 سنوات إلي 6 سنوات الطالب يكمل لبعض المدارس

الصف الأول الابتدائي من 6سنوات إلي 7 سنوات الطالب يكمل لبعض المدارس

الصف الثاني الابتدائي من 7 سنوات إلي 8 سنوات الطالب يكمل لبعض المدارس

الصف الثالث الابتدائي من 8 سنوات إلي 9 سنوات الطالب يكمل لبعض المدارس

طريقة التقديم في المدارس اليابانية 2023

  • قم بالدخول على هذا الرابط من هنا .
  • يرجى الاطلاع على جميع الشروط قبل الضغط على المربع الموجود أمام “أوافق على جميع الشروط والأحكام”.
  • اضغط على التقديم للمدارس.
  • ستفتح عملية تقديم الطلبات ويُطلب إدخال رقم الهوية الوطنية للطفل.
  • ادخل عمر الطفل باليوم والشهر والسنة.
  • اكتب المرحلة التي يتقدم إليها الطفل.
  • اضغط أمام أنا لست برنامج روبوت.
  • بعد ذلك، يتوجب عليك النقر على الزر التالي وإتمام الاستمارة.

الوسوم
elbadilmمنذ يومين
0

مقالات ذات صلة

موعد حركة النقل الخارجي 1444

موعد حركة النقل الخارجي 1444 وخطوات التقديم عبر نظام نور

منذ 12 ساعة
موقع الإدارة العامة للاختبارات في اليمن 2023

موقع الإدارة العامة للاختبارات في اليمن أرقام جلوس التاسع والثانوي 2023

منذ 12 ساعة
موعد فتح رابط تقديم حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين عبر نظام نور

موعد فتح رابط تقديم حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين عبر نظام نور والفئات الممنوعة من التسجيل

منذ 17 ساعة
رابط التقديم على حركة النقل الخارجي 1444

رابط التقديم على حركة النقل الخارجي 1444عبر نظام نور

منذ 17 ساعة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى