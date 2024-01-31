اليــك رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية بالاسم 2024 كـافة المراكز

يترقب الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الترم الاول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعدما انهي الطلاب الاختبارات منذ أسبوع تقريبا وجاري العمل حاليا على تصحيح أوراق الاجابات في مراكز الكنترول بالمديرية، ويعمل المصححين بكامل جهدهم من اجل رصد وتجميع الدرجات وإعداد الكشوفات من أجل ظهور النتيجة ليحصل عليها الطلاب بكل سهولة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الموعد الرسمي لظهور نتيجة الاعدادية محافظة الغربية ورابط الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية ناصر حسن ان بداية التصحيح كانت بعد نهاية امتحانات نصف العام مباشرة، ومازالت عمليات مراجعة وتجميع الدرجات مستمرة حتى هذا التوقيت والتي من المقرر ان تنتهي في نهاية الاسبوع الحالي، على ان يتم اعتماد النتيجة ورفعها عبر الموقع الرسمي للمديرية في منتصف الاسبوع القادم لتكون متاحة لجميع الطلاب قبل ظهورها بالمدارس، وأضاف أنه ادى نحو 87068 طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الاول و 3492 لطلاب الاعدادية المهنية في مختلف المواد الدراسية، وسوف تقوم لجنة النظام والمراقبة بعمليات التجميع الورقي والالكتروني تمهيدا لاستخراج النتايج النهائية وتكون مجهزة الاعتماد من المحافظ.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024

يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية عن طريق نشر رابط النتيجة عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على الفيسبوك فور اعتماد النتيجة، وسيتم تفعيل الرابط بعد انتهاء التصحيح ليسهل على الطلاب الحصول على النتيجة ومعرفة تقديرهم في مختلف المواد، كما سيتم ارسال كشوفات الدرجات للمدارس في اليوم الذي يلي ظهورها على المواقع الالكترونية، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية من خلال اتباع الخطوات التالية: