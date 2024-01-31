صدرت الآن .. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2024 للفصل الدراسي الأول استعلم بالاسم ورقم الجلوس

كان هناك قلق وخوف الفترة القليلة الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الوادي الجديد وذلك لأنهم كانوا يترقبون وبشدة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وبالطبع نجد أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة مهمة للغاية لأنها هي نهاية التعليم الإعدادي، للبدء في مرحلة جديدة هي مرحلة الثانوية التي يتوجه منها كل طالب بعد ذلك إلى الجامعة وواجهته الأخيرة، وقد انتشر العديد من الأخبار السارة بخصوص ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديدة عن الفصل الدراسي الأول 2024 ومن خلال هذا الموضوع سوف نذكر لكم كل التفاصيل تابعونا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد 2024

في هذا السياق قد تم الانتهاء من كل أعمال التصحيح الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول في محافظة الوادي الجديد، وبناء عليه قد ظهرت النتائج وجدير بالذكر أن عمليات التصحيح وتم بمنتهى الشفافية والدقة حتى يحصل كل طالب على الدرجات الصحيحة وعلي نتيجة مجهوده بعد طول انتظار، على جانب آخر نجد أن النتيجة قد تم اعتمادها من قبل سيادة اللواء محمد الزملوط ولقد كان هذا في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد سيد عبد العزيز، وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت في تاريخ 17 يناير وانتهت في يوم 23 يناير من العام الجاري 2024، ونجد أن نسبة النجاح في محافظة الوادي الجديد قد فاقد كل الحدود والتوقعات ووصلت إلى 95.8 %.

نتيجة الصف الثالث الإعدادية الوادي الجديد 2024

أصبح متوفراً الآن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد إمكانية الحصول على نتيجة بشكل إلكتروني من خلال تلك الخطوات: