اعرف نتيجتك حالًا قبل أي حد “نتائج طلاب الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول” بدون رقم جلوس

يترقب الجميع من الطلاب والطالبات للشهادة الاعدادية على مستوى الجمهورية نتائج طلاب الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول , حيث يتساءل طلاب وطالبات وأيضا أولياء الأمور عن موعد ظهور النتائج للشهادة الاعدادية للترم الاول 2024 وينتظر الجميع بحماس كبير ظهور النتيجة بعد ما أنهى الطلاب والطالبات الامتحانات للشهادة الاعدادية يوم الأربعاء الماضي على مستوى الادارات التعليمية المختلفة على أنحاء الجمهورية .

نتائج طلاب الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول

بعد انتهاء الامتحانات الخاصة بطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي يوم الماضي 24 من شهر يناير 2024 بدأت مباشرة اجازة منتصف العام , ويعد اليوم هو اليوم الخامس لإجازة منتصف العام والتي مدتها أسبوعين , لتبدأ بعدها الدراسة للترم الثاني يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير 2024 .

هذا وقد أكدت وزارة التربية والتعليم ان ظهور النتيجة للشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 سوف يتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من تصحيح جميع الاوراق لجميع المواد وسوف يتم رصد الدرجات واعلانها على جميع المواقع التعليمية , والتي يمكن للطلاب والطالبات الحصول عليها عن طريق رقم الجلوس الخاص بكل طالب .

مجموع المواد للشهادة الاعدادية الترم الاول2024