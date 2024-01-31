“خبر زي السكر قبل رمضان “.. الحكومة تعلن زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2024.. خبر يسعد الملايين !!

برنامج تكافل وكرامة المقدم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي يخدم فئات معينة في جمهورية مصر العربية، تعرف على شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وطرق الاستعلام بالرقم القومي 2024 الآن، حيث يقدم البرنامج دعم مالي بهدف تحسين معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في ظل ظروف الغلاء المعيشي.

الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة

تقدم وزارة التضامن بعض الخدمات الإلكترونية، وأوضحت طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

قم باختيار خدمة الدعم.

قم بالضغط على الاستعلام عن النتيجة.

قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم في مكانه بطريقة صحيحة.

انقر على استعلام.

تظهر على الشاشة جميع البيانات الشخصية الخاصة بصاحب المعاش ونتيجة القبول في برنامج تكافل وكرامة.

بشأن الزيادة قد تم إعلان قرار صدر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية والمعاشات عن زيادة المعاشات للمواطنين أصحاب معاشات تكافل وكرامة بمناسبة شهر رمضان 2024 وهو شهر فبراير الحالي حيث الإعلان ينص على زيادة الحد الأدنى للمعاشات تكافل وكرامة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

مبادرة تكافل وكرامة تعمل على تقديم مساعدات مادية لأكثر من مليون و250 ألف مواطن، حيث أوضحت الوزارة شروط القبول في البرنامج والتي تتمثل في الآتي: