بعد قرار الزيادة “500 جنية لكل مواطن” .. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

يمكن الان لجميع مستحقي المعاشات في مصر الاطلاع على موعد صرف معاشات شهر فبراير لعام 2024 حيث أنه تزايدت عملية البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر فبراير بسبب انه لم يتبقى الى ايام قليلة على صرف المعاشات حيث انه قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن اخبار جديدة عن المعاشات تهم جميع المستفيدين منها ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على المزيد عن معاشات شهر فبراير عام 2024 تابعوا معي.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ شهر سبتمبر عام 2023 بمضاعفة علاوة غلاء المعيشة لجميع المصريين المستفيدين منها لتصل الى 600 جنيه بعد أن كانت 300 جنيه شهريا وأمر أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الحد الادنى للمعاشات بدلا من 1150 ليصل الى 1300 جنيه شهريا وتم أيضا رفع الحد الادنى للمعاش ليكن 10000 جنيه بدلا من 8720 جنيه شهريا وجدير بالذكر أنه يستفيد من المعاشات ما يقرب من 11 مليون مواطن مصري على مستوى الجمهورية ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر فبراير ابتداء من يوم الخميس الموافق 1 فبراير عام 2024 ويتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر حيث قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باعتماد روابط يمكن لجميع المستفيدين من المعاشات الاطلاع على مواعيد الصرف وعلى الزيادات الجديدة التي يتم وضعها عليه من خلال الدخول على هذا الرابط.