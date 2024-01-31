رسميًا “ظهرت في جميع انحاء العالم” نتائج الشهاده الاعداديه 2024 .. مبروك النجاح

يبحث جميع طلاب وطالبات واولياء امور الصف الثالث الإعدادي عن موعد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية 2024 ترم اول حيث تعمل جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية على تصحيح اوراق الطلاب خلال الفترة الحالية ، وقد انتهت امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول يوم الاربعاء الماضي الموافق 24 يناير 2024 ، ولم يتم صدور أي شكاوي من الطلاب حول صعوبة امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام.

موعد ظهور نتائج الشهاده الاعداديه 2024 ترم اول

تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة المستمرة الآن في جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، وسيتم رصد درجات الطلاب وتحديد نسبة النجاح وعرض النتيجة على المحافظ خلال الأسبوع القادم ، وبعدها سيتم اعلان النتيجة إكترونيًا في نفس اليوم عبر موقع مديرية التربية والتعليم ، وتظهر النتيجة في اليوم التالي في المدارس ومجموع الشهادة الإعدادية في الترم الأول 140 درجة مقسمة 40 درجة اللغة العربية 30 درجة اللغة الانجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 20 درجة للدراسات الاجتماعية و 20 درجة لمادة العلوم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024

بعد التعرف على موعد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية يمكن الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها برقم الجلوس او اسم الطالب عن طريق الخطوات التالية :