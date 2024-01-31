“رابط مباشر”.. نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2024 “اولى ثانوي” الترم الاول عبر بوابة الثانوية العامة في جميع المحافظات

نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2024، من المقرر أن تعلن نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2024 خلال الساعات القادمة، وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق التي تجرى داخل الكنترولات على قدما وساق ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، وذلك بعدما ادى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول في نهاية الأسبوع الماضي، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2024 عبر بوابة الثانوية العامة، فتابعونا.

نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2024

قريبا سيتاح الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2024 عبر الموقع الرسمي وعبر كافة المدارس أيضا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكشوف، حيث سيتم الاعلان عن نتيجة اولى ثانوي خلال أيام، وسيتم إعلانها بشكل منفصل لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم في المحافظات، حيث سيتم الاعلان عن النتيجة بالدرجات في كل مادة بشكل منفصل، وكان قد وأدى الطلاب امتحاناتهم على التابلت في المدارس التي تتوفر فيها خدمة الإنترنت، أما في المدارس التي واجهت مشكلة في الإنترنت، فقد أدى الطلاب الامتحانات بالنظام الورقي، واليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2024 عبر بوابة الثانوية العامة:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

قم بالدخول إلى قسم النتائج.

اختر نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2024.

قم بادخال البيانات المطلوبة لتحصل على درجاتك في كل المواد.

اضغط على كلمة “النتيجة”.

لينك نتيجة الصف الاول الثانوي 2024

وبعد الانتهاء من إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط 2024 سيتم بدء قبول التظلمات لجميع المراحل بدءاً من يوم الأحد، 4 فبراير 2024 ولمدة خمسة عشر يوم، علما بأن توزيع درجات المواد لطلاب الصف الأول الثانوى يأتي كالتالى:

– اللغة العربية : 50 درجة، 34 للأسئلة الإلكترونية على التابلت +6 درجات للأسئلة للورقية+ 5 درجات لاختبار الشهر +2.5 التزام +2.5 للسلوك.

– اللغة الأجنبية الأولى : 40 درجة ، 27 أسئلة إلكترونية + 5 درجات للأسئلة الورقية +4 درجات لاختبار الشهر +5 التزام +2.5 درجة للسلوك.

– اللغة الأجنبية الثانية : 30 درجة، 20 درجة للأسئلة الإلكترونية + 4 درجات للأسئلة الورقية +3 لاختبار الشهر+1.5 للالتزام الحضور +1.5 للسلوك.

– الرياضيات (40 درجة) : 27 للأسئلة الالكترونية+5 للأسئلة الورقية + 4 لاختبار الشهر +2 للالتزام +2 سلوك.

– الفيزياء (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية+ 2 أسئلة ورقية+2 اختبار الشهر + 2 للالتزام والسلوك.

– الكيمياء 20 درجة، 14 لأسئلة الامتحنان الإلكترونى +2 أسئلة ورقية+ 2 اختبار الشهر+ 1درجة للالتزام + 1 درجة للسلوك.

– الأحياء (20 درجة) : 14 للامتحان الإلكترونى + 2 أسئلة ورقية+2 اختبار الشهر، + 2 للسلوك والحضور.

– الجغرافيا (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية+ 2 أسئلة ورقية+2 لاختبار الشهر، + 2 للسلوك والحضور.

– التاريخ (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية+ 2 أسئلة ورقية+2 لاختبار الشهر، + 2 للسلوك والحضور.

– الفلسفة (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر+ 2 للسلوك والحضور والالتزام.

ساعات قليلة وسيتم توفير نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2024 في المدارس من خلال كشوف رسمية معتمدة من قبل الجهات الرسمية، وبذلك يتمكن كل طالب من معرفة درجاته في المواد الاساسية والغير اساسية وكذلك مجموعك الكلي قيل بدء الفصل الدراسي الثاني.