“هنــــا” خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 .. ألحق عشان تصرف سلع شهر فبراير

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 تم الإعلان عن بعض الشروط والخطوات التي يجب اتباعها لإضافة المواليد على بطاقة التموين من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، يمكن للمواطنين الآن إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر الإنترنت باستخدام بوابة مصر الرقمية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

يجب على المواطنين اتباع الإرشادات والشروط المعلنة للتسجيل، والتي سيتم توضيحها بالتفصيل على البوابة الإلكترونية، تلك الخطوات والشروط تعتبر جزءا من جهود الحكومة لتيسير الإجراءات وتحسين خدمات التموين للمواطنين في مصر.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

الدخول على بوابة مصر الرقمية عبر الرابط المخصص.

انقر على “فتح حساب جديد”.

اختر “خدمات التموين”.

انقر على أيقونة “إضافة الأبناء غير المقيدين”.

قم بتسجيل رقم الهاتف والرقم السري الخاص بك.

ثم قم بالنقر على أيقونة “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين ببطاقة التموين”.

قم بكتابة اسم المولود “طفل-طفلة” الذي ترغب في إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيا.

أدخل الرقم القومي الخاص الموجود في شهادة الميلاد لإتمام إضافة المولود لبطاقة التموين.

اكتب صلة القرابة للمولود، واختر الصفة “ضم الأبناء”.

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