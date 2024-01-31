تنزيل PDF.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة spa.gov.iq عبر منصة مظلتي

من أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها من جميع أفراد الشعب العراقي بصورة فائقة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق عبر محركات البحث، حيث إن برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أفضل البرامج التي تساهم في دعم المواطنين من خلال صرف مبلغ مالي كل شهر للأسر محدودة الدخل، وكبار السن والنساء الأرامل، وزوجات المحكومين عليهم، وعلي ذلك يقوم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أسماء المستحقين لبرنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر منصات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ومن خلال السطور التالية نوضح لكم رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الواجبة الأخيرة.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت عن برنامج الرعاية الاجتماعية، الذي من خلاله تمكنت أن تصل إلى أكبر عدد من أفراد الشعب العراقي المحتاجين بتوفير قيمة مادية لهم يتم صرفها كل شهر، وعلى ذلك أكدت الوزارة أنه يتم صرف حوالي 46768 عائلة عراقية عبر منصة وزارة الشؤون الاجتماعية التي يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بدولة العراق، ولكن باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة المنصة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في العراق من هنا. قم باختيار الوجبة السابعة والأخيرة. قم بإدخال بيانات المستحق من اسم ورقم القومي والمحافظة التابع لها. انقر على أيقونة الاستعلام. ثم قم بتحميل كشوفات أثناء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf. ثم بعد ذلك يمكنك البحث عن الاسم الذي تريد البحث عنه.

ما هي ضوابط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية؟