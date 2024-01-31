باقي كام ساعة ؟!! موعد ايداع معاشات فبراير 2024 بالزيادة الجديدة قدرها 500 جنية

موعد ايداع معاشات فبراير 2024 بالزيادة يبدي مستحقو المعاشات في مصر اهتماما متزايدا في الساعات الأخيرة بمعرفة زيادة صرف المعاشات لشهر فبراير، حتى الان، لم تتم تأكيد هذه المعلومات من أي جهة رسمية، وفقا للتقارير يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات في مصر أكثر من 11 مليون مواطن في مختلف المحافظات، ويسعى الكثيرون إلى معرفة ما إذا كانت هناك زيادة في قيمة المعاشات هذا الشهر أم لا.

موعد ايداع معاشات فبراير 2024 بالزيادة

يمكن للمواطنين البحث عبر محرك البحث “جوجل” للحصول على معلومات حول موعد صرف المعاشات لشهر فبراير والتحديثات الأخيرة بخصوص الزيادة في القيم، استخدام المواقع الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي في مصر.

أماكن صرف المعاشات

بالتأكيد، يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها صرف معاشاتهم لشهر فبراير 2024 من عدة أماكن مختلفة، ومن بين هذه الأماكن

· ماكينات الصرف الالي (ATM) التابعة للبنوك.

· فروع البريد المصري.

· فروع بنك ناصر الاجتماعي.

· المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

· منافذ شركة فوري.

مواعيد صرف معاشات شهر فبراير لعام 2024

موعد صرف المعاش حسب الفئة والمبلغ المستلم شهريا في شهر فبراير لعام 2024:

الفئة الأولى: تصرف المعاشات لهم في يومي الأول والثاني من شهر فبراير.

الفئة الثانية: يتم صرف المعاشات لهم في يومي الثالث والرابع من شهر فبراير.

الفئة الثالثة: يتم صرف المعاشات لهم في يومي الخامس والسادس من شهر فبراير.

هذا الجدول يوضح مواعيد صرف المعاشات للفئات المختلفة في شهر فبراير من عام 2024.