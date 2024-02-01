مبروكـ .. تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة molsa.gov.iq عبر منصة مظلتي

لا تزال موضوع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابع، تنال جدلا واسعا بين المواطنين خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرغبون في الاستعلام عن عدد الافراد في قائمة الرعاية الاجتماعية للمجموعة السابعة لعام 2024 في كافة أنحاء العراق، وينتظر العديد من الأسر حول إعلان وزارة العمل العراقية عن قائمة أسماء الافراد بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى يتم بدء توزيع المعونات المالية لمستحقيها، ونوضح إليكم كيفية الاستعلام عن قائمة المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام ٢٠٢٤

لاتزال الوزارة تواصل استمرارها في إجراءات عمليات المراجعة وفحص الطلبات المقدمة من أجل اختيار أسماء المواطنين المنطبق عليهم المعايير والشروط المعلنة، وإليكم الطريقة المتبعة لتنزيل قوائم أسماء الأفراد المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية للدفعة السابعة لعام 2024، وتتمثل في الخطوات التالية:

الدخول عبر منصة وزارة العمل العراقية عبر الرابط التالي

حدد من الصفحة الرئيسية قسم الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

وبعد ذلك، اختر خانة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

وبعد ذلك، قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الوجبة، رقم الهوية، الاسم … إلخ.

اضغط على خانة الاستعلام.

سيظهر جميع تفاصيل طلبك.

شروط الحصول على الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية لعام ٢٠٢٤

تحرص وزارة العمل في العراق المعنية على تقديم مبادرة الرعاية الاجتماعية حتى توفر خدماتها لمواطنيها، حيث تسعى لضمان معيشة جيدة لجميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويمكنك التعرف على المعايير الضرورية التي يجب تحققها للتأهل للحصول على معاش الرعاية الاجتماعية لعام 2024 من خلال البنود التالية: