نتيجة الاعدادية بني سويف.. إليك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 / 2024

الآن ظهرت نتيجة الاعدادية بني سويف الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتائج ستظهر في المحافظات بالتتابع، بعد أن تنتهي عمليات التصحيح والتدقيق، وكذلك المراجعة والتجميع والرصد، واعتماد النتائج من قبل المحافظين، ويرجع ذلك إلى تفاوت أعداد الطلاب المسجلين في الإعدادية في كل محافظة من المحافظات.

نتيجة الاعدادية بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023 / 2024 في محافظة بني سويف، وذلك بعد أن انتهت كافة المراحل الخاصة بالتصحيح والتدقيق والمراجعة، وكذلك عمليات التجميع والرصد للدرجات، وأتيحت النتائج من خلال عدة طرق يمكنك تجربتها الآن لمعرفة نتيجة الاعدادية بني سويف:

الطريقة الأولى: من خلال بوابة محافظة بني سويف، وذلك بتحديد المرحلة الدراسية، العام الدراسي، الفصل الدراسي، وكتابة رقم جلوس الطالب، ورابط المحافظة من هنا.

الطريقة الثانية من خلال رابط النتيجة المباشر، من هنا وكل ما عليك أن تكتب رقم جلوس الطالب وبعدها الضغط على أيقونة البحث لمعرفة نتيجة الطالب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بني سويف

وفي تصريح سابق لوكيل وزارة التعليم في بني سويف أكد أن النتيجة سيتم تقسيمها كالتالي:

أربعين درجة لمادة اللغة العربية.

ثلاثين درجة لمادة اللغة الإنجليزية.

الدراسات الاجتماعية عشرين درجة.

الرياضيات ثلاثين درجة.

العلوم عشرين درجة.

أما المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول فهو مئة وأربعين درجة من أصل 280 درجة للعام الدراسي كله، وتعتبر نتائج الإعدادية شديدة الأهمية، لأنها العامل الوحيد الذي يحدد مستقبل الطالب وإذا ما كان سيستكمل تعليمه في الثانوية العامة، أو سيفكر الطالب في خيارات أخرى.