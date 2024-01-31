نتيجه نت 3 اعدادي.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس والاسم natiga.net

صرح مصدر موثوق بأن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 سيتم رفعها خلال الساعات التالية على المنصة الرسمية، وفور اعتمادها سيتم إتاحتها بجميع المدارس اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير، وتسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور قامت الوزارة بتخصيص بوابة التعليم الأساسي لنشر كشوفات النتائج لجميع المراحل التعليمية عليها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 للفصل الدراسي الأول، حيث أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم عبر بيان رسمي لها بأنه جاري إعداد النتائج ورفعها على المنصة وعقب الانتهاء من رصد الدرجات ومراجعتها في الكنترول سيتم اعتمادها وعلى صعيد آخر حذر المسؤول من تسريب النتائج قبل اعتمادها، وضرورة مراجعة كراسة الاجابة أثناء تصحيحها بكل دقة حفاظا على حق كل طالب.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

بلغت نسبة نجاح طلاب الصف الثالث الإعدادي للترم الأول بمحافظة القليوبية 78.5%،حيث انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء امتحانات نصف العام الأول منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 يناير، ومن خلال الموقع الرسمي يمكن للطلاب استخراج نتائجها بكل سهولة، وذلك كالتالي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي بوابة نتائج التعليم الأساسي .

تحديد المرحلة التعليمية المراد الاستعلام عنها.

اختيار الفصل الدراسي الأول 2023/2024.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

يتعين عليك الانتظار قليلا لحين ظهور النتيجة على الشاشة.

توزيع درجات أعمال السنة للصف الثالث الاعدادي الترم الاول

وضعت وزارة التربية والتعليم خطة محكمة من أجل توزيع درجات الشهادة الإعدادية لعام 2024، وذلك حرصا على مستقبل أبناء الدولة، ولقد تتمثل طريقة توزيعها في النقاط التالية: