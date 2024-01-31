natiga.qalubiaedu رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية 2024 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية 2024 الترم الأول، أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية أن اليوم الأربعاء هو بداية رصد درجات امتحانات التيرم الأول للشهادة الإعدادية في القليوبية عام 2024، مشيرة أن نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 ستكون متاحة في المدارس بعد إعلانها خلال يومي الأربعاء أو الخميس القادمين، وسنتابع معكم عبر موقعنا “البديل” خطوات الاستعلام عن نتيجة إعدادية القليوبية الترم الأول 2024.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية 2024

ومن جانبها، أشارت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن نتائج الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية للترم الأول جاري إعدادها حاليًا، فقد يتم مراجعة اوراق الإجابات وتصحيحها للمواد المختلفة وذلك حتى الآن، عندما يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ستتم متابعة النتائج ومراجعتها لاعتماد النتيجة من قبل المحافظ، ثم رفعها بعد ذلك على الرابط الرسمي المخصص لظهور النتائج.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول القليوبية 2024

يُمكن الاستعلام على نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية 2024 برقم الجلوس من خلال البوابة بوابة التعليم الأساسي مديرية تعليم القليوبية، حيث إنه يتم رفعها عبر البوابة ليتمكن الطلاب من الحصول عليها، وفي اليوم التالي من إعلان النتيجة تكون النتيجة موجودة في المدارس، وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية اتبع الخطوات الآتية:-