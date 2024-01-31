“epedu.gov.iq/verify” .. الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 دور اول

تتزايد الباحثات في محركات جوجل من قبل العديد من الأسر العراقية عن رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط للعام 2024 الدور الأول ويأتي هذا مع اقتراب بداية الامتحانات الدور الأول حددت وزارة التربية والتعليم العراقية موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 دور اول

1. زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية 2. اختيار أيقونة “نتائجنا” من القائمة. 3. إدخال رقم امتحان الطالب واستكمال باقي البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس والمزيد والتأكد من صحة تلك البيانات. 4. اختيار الدور الأول ثم الثالث المتوسط. 5. ستظهر النتيجة فور صدورها.

تلك الخطوات تسهل على الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بسهولة ويسر دون الحاجة للتنقل إلى المدارس.

للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالاسم

أشارت وزارة التربية والتعليم في العراق إلى أن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 بالاسم ستكون متاحة بعد انتهاء الامتحانات وبدء تصحيح أوراق الطلاب والطالبات تأكيدا على التزام الوزارة بتوفير بيئة ملائمة للطلاب، قدمت الوزارة التأكيد على التواصل مع الدعم الفني الخاص بالنتائج في حالة ظهور أي مشاكل تتعلق بالنتائج يجسد الإعلان أهمية كبيرة أوضحت الوزارة أيضا أن النتائج في هذه المرحلة من الامتحانات ستكون مبشرة حيث لم تظهر أي شكاوى بخصوص النتائج، وسارت العملية الامتحانية بكل هدوء وأكدت الوزارة على أنه لم يتم ضبط أي حالات غش خلال أيام الاختبارات مما يبرز نجاح العملية الامتحانية.