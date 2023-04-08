تعرف على سعر الرمل اليوم في مصر بتاريخ 8 أبريل 2023

سعر الرمل اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل شهد انخفاض بسيط عن الأسعار السابقة كما تختلف سعر نقلة الرمل الواحدة إذا كان الرمل ناعم أو خشن بالإضافة إلى وجود أحجام مختلفة من نقلات الرمل منها السيارة الكبيرة والسيارة الصغيرة.

سعر الرمل اليوم

شهد سعر نقله الرمل اليوم انخفاض بسيط عن الأيام السابقة وقد سجل سعر الرمل اليوم حوالي:

سعر الرمل الدوسري الأبيض في مصر بلغ حوالي 55 جنيه مصري.

كما بلغ سعر الرمل الفطيماني الأبيض حوالي 55 جنيه مصري.

وصل سعر الرمل الربيع الأبيض للنقلة الواحدة اليوم حوالي 85 جنيه مصري.

سعر النقلة الواحدة من الرمل الأحمر العادي وصل إلى 20 جنيه مصري.

سعر النقلة الواحدة من الرمل النصار الأبيض بلغ حوالي 80 جنيه مصري.

سعر الرمل البحيصي يصل إلى 28 جنيه مصري للنقلة الواحدة.

سعر جرار الرمل الذي 13 متر في مصر وصل إلى 390 جنيه مصري.

سعر سيارة صغيرة من الرمل قد تصل إلى 230 جنيه.

سعر سيارة الرمل الكبيرة التي تحتوي على أكثر من 10 متر رمل وصل إلى 1050 جنيه مصري.

سعر سيارة كبيرة 2 مقطورة من الرمل يمكن أن تصل اليوم إلى 1700 جنيه.

سعر متر الرمل اليوم

يختلف سعر متر الرمل إذا كان ناعم أو خشن وتختلف الأسعار على حسب الجودة والشركات، حيث يمكنك أن تتعرف على الأسعار بشكل موثق من خلال التالي: