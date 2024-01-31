تنزيل PDF.. الاستعلام عن أسماء نقل النفوس العراق 2024 الوجبة الاخيرة moi.gov.iq

في الفترة الأخيرة، نال ملف قائمة توزيع المعونات لنقل النفوس في العراق للدفعة الأخيرة لعام 2024 جدلا واسعًا من قبل الأفراد المعنيين، حيث قامت خلال هذه الفترة وزارة الداخلية العراقية بإجراء عملية تدقيق وتحليل شامل للطلبات التي تم استلامها من قبل المواطنين بهدف تقديم الدعم للأشخاص المؤهلين ويمكن أيضا الوصول لتلك القوائم عبر الموقع الالكتروني لبوابة الحكومة العراقية التي تم أنشائها من قبل وزارة الداخلية، والتي تتضمن أسماء الأفراد الذين سوف يتلقون المساعدة لهذا الشهر.

الاستعلام عن أسماء نقل النفوس بالعراق لعام ٢٠٢٤

يُشكل البرنامج الحكومي المتعلق بنقل النفوس في العراق من أحد المبادرات الهامة التي تقوم على توفيرها الوزارة لمواطنيها، حيث تُمنح تلك المساعدات وفقاً لبعض الشروط المعينة لتحديد مدى استحقاق المواطنين، والذي يهدف إلى توفير تأمين معيشة كريمة للأفراد، وتتمثل خطوات الاستعلام عن القائمة في الاتي:

يرجى زيارة المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية بالعراق عبر الرابط التالي.

حدد خيار بوابة الحكومة الوطنية للمواطنين.

ثم اضغط على الاستعلام عن قائمة السجل المدني الجديدة بالعراق.

وبعد ذلك، ادخال جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية واسم المستخدم.

انقر على خانة الاستعلام.

سيظهر كافة تفاصيل طلبك.

شروط الحصول على وجبة نقل النفوس لعام ٢٠٢٤

من المعروف أن نقل النفوس تعد من أهم سبل الدعم التي تقوم بها وزارة الداخلية بالعراق، حيث تساهم في مد احتياجات المواطن العراقي نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها في جميع أنحاء العالم والذي أثر بالسلب على المواطنين من الناحية الاقتصادية والمعيشية، لذا تحرص وزارة الداخلية العراقية بتوفير كل ما يلزم للمواطن، وتتمثل شروط وجبة نقل النفوس لعام ٢٠٢٤ في الآتي: