نتائجنا | نتائج الثالث متوسط برقم الامتحاني 2024 دور اول .. عموم محافظات العراق

بعد انتهاء طلاب الصف الثالث المتوسط من الدور الأول من امتحانات نصف العام الدراسي يسائل العديد من الطلاب وأولياء الأمور في العراق حول كيفية الاستعلام عن نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط في هذا السياق أعلنت وزارة التربية العراقية عن إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثالث للعام الحالي.

نتائج الثالث متوسط برقم الامتحاني 2024 دور اول

ابدأ بفتح متصفح الإنترنت وقم بزيارة موقع نتائجنا الرسمي للنتائج. اختر خانة “نتائج الثالث المتوسط” من القائمة الرئيسية للموقع. حدد المحافظة التي تخصك أو التي يدرس فيها الطالب. أدخل رقم المقعد الخاص بالطالب. انقر على خانة “عرض النتيجة” للحصول على نتائج الطالب على الفور أو اختر “تحميل PDF” للحفاظ على نسخة من النتيجة.

موعد نتائج الثالث المتوسط في العراق

أعلنت عن آخر التطورات في إجراءات إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط بعد انتهاء الامتحانات المقررة بدئها يوم الأحد المقبل أكدت الوزارة أنه عند اكتمال عملية التصحيح سيتم الإعلان عن النتائج فورا تأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تبذلها لضمان بيئة ملائمة للطلاب وضمان سير العملية التعليمية بشكل فعّال في جميع المحافظات يسعى القطاع التعليمي إلى توفير أفضل الظروف للطلاب الذين يجتازون الامتحانات حيث يعمل فريق التصحيح بكفاءة على أداء مهمته بكل دقة سيتم إعلان النتائج على الفور بمجرد اكتمال التصحيح وهذا بتوفير المعلومات بشكل سريع للطلاب وأولياء الأمور.