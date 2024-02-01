يا سعدك يا هناك.. زيادة جديدة في السلع التموينية لشهر فبراير 2024.. 100 جنيه لكل مواطن

وزارة التموين توضح قيمة الفرد من التموين مع ثبات القيمة لنصيب الفرد وعدد الأفراد على البطاقة التموينية؛ موضحة عدم وجود زيادة التموين قبل شهر رمضان، وأوضحت أيضًا أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024 عبر موقعها الرسمي بالمنصات الإلكترونية.

زيادة جديدة في السلع التموينية

نفت وزارة التموين عدم وجود أي زيادة في السلع التموينية ليصبح نصيب الفرد في البطاقة 100 جنيه، حيث قامت هيئة التموين بتوضيح حقيقة هذه الشائعات مؤكدة ثبات نصيب الفرد عند 50 جنية بحد أقصى لكل بطاقة عدد 3 أفراد فقط، أما في حالة وجود فرد رابع يكون نصيب الفرد حوالي 25 جنيه فقط مع استمرار صرف حصص الخبز.

السلع التموينية لشهر فبراير 2024

أوضحت وزارة التموين السلع التموينية الغذائية لشهر فبراير 2024 مؤكدة ثبات نسبة الفرد بقيمة 50 جنيه دون أي زيادة موضحة السلع كالآتي:

سكر معبأ وزن كيلوجرام للمستهلك بسعر 12.60 جنيه.

كيس مكرونة حجم 400 جرام 6.5 جنيه.

مكرونة وزن 800 جرام بسعر 13 جنيه للمستهلك.

عدس مجروش وزن 500 جرام معبأ بسعر 21 جنيها.

زيت خليط معبأ وزن 800 مللي بسعر 38 جنيه.

ما هو نصيب الفرد من السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين عن نسبة الفرد وقيمتها من التموين وحددت صرف عدد 150 رغيف عيش على مدار الشهر طوال العام، كما صرح وزير التموين “على مصيلحي” أن نسبة الفرد تكون كالآتي: