من هنا.. رابط دخول منصة مدرستي 1445 للطالب وخطوات التسجيل

يتساءل الطلاب داخل المملكة السعودية عن رابط منصة مدرستي وكيفية الدخول عليها، حيث إنها تعتبر أهم المنصات التعليمية المتاحة لدى وزارة التعليم، فهي تعمل على تقديم خدماتها التعليمية إلى الطالب من خلالها، مما يجعل جميع الطلاب يريدون تسجيل الدخول فيها، ومن خلال متابعة مقالنا هذا نذكر لكم طريقة الدخول وكيفية إنشاء حساب فيها.

منصة مدرستي

تعتبر هذه المنصة من المنصات التعليمية التي قامت وزارة التعليم بإطلاقها خلال عام 2020 ميلاديًا، وذلك تسهيلاً للطلاب إمكانية الحصول على الدروس الخاصة بهم في ظل أزمة كورونا التي جعلت الجميع يتعامل بشكل إلكتروني عن بعد، حيث إنها تشمل كافة الخدمات التي يقدمها المعلمين إلى الطلاب وتسهل عليها مزاولة الدراسة بشكل طبيعي، ومن أهم تلك الخدمات التعليمية كما يلي:

يسهل من خلالها الحصول على الواجبات والدروس التعليمية المختلفة.

يتابع عليه الطلاب الاختبارات، وكذلك الحصول على التقييمات.

يتواصل من خلاله الطلاب مع كادر المعلمين وكذلك مع أولياء الأمور.

طريقة إنشاء حساب على المنصة

لكي يتمكن الطالب إنشاء حساب خاص به على المنصة يوجد عدد من الخطوات هي التي تساعده في إتمام طريقة الإنشاء بشكل سهل، والتي تكون كما يلي: