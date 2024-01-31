“خلي أطفالك يتبسطوا” تردد قناة سبيس تون 2024 على نايل سات وعرب سات
تعتبر قناة سبيس تون من أكثر قنوات الكرتون شهرة في الوطن العربي، حيث تحظى قناة سبيستون بمكانة كبيرة عند الأطفال، ويرغب العديد من الآباء والأمهات في معرفة تردد قناة سبيستون الجديد على نايل سات وعرب سات، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من الحلقات والبرامج المسلية، بما في ذلك مسلسلات الكارتون العالمية الشهيرة، وذلك لتوفير تجربة ترفيهية ممتعة وتثقيفية للأطفال، وقد حققت نجاحًا هائلاً منذ بداية بثها على النايل سات، حيث بلغ عدد المشاهدين أكثر من 120 مليون مشاهد، كما تمكنت القناة من جذب انتباه الأطفال ووالديهم.
تردد قناة سبيس تون 2024 على نايل سات
يُمكن لعشاق الكرتون أن يقوموا بضبط قناة سبيس تون على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:
|التردد
|11785
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
تردد قناة سبيس تون الجديد 2024 على عرب سات
تستطيع استقبال تردد قناة سبيس تون الجديد على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد الآتي:
|التردد
|12341
|معدل الترميز
|27500
|استقطاب
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
طريقة تنزيل وضبط قناة سبيس تون 2024 على الرسيفر
يمكنك ضبط ريسيفرك على تردد قناة سبيس تون باستخدام الخطوات التالية:
- قم باستخدام الريموت كنترول للوصول إلى قائمة الرسيفر.
- ثم انقر على الخيارات أو الإعدادات.
- بعدها حدد خيار التثبيت اليدوي أو Manual Installation.
- بعد ذلك اختر القمر الصناعي الصحيح الذي يبث عليه سبيس تون.
- ثم ضع تردد القناة في الحقل المخصص.
- بعدها أدخل معامل الترميز ونوع الاستقطاب ومعدل التصحيح.
- ثم انقر على “موافق” أو “OK” لحفظ الإعدادات.
- بعد الانتهاء، قم بالبحث عن قناة سبيس تون وانتقل إليها باستخدام الريموت كنترول.
البرامج التي تعرضها قناة سبيس تون 2024
تعمل قناة سبيس تون على بث محتوى مميز، حيث يساعد ذلك المحتوى في تثقيف الأطفال إلى جانب تسليتهم، ومن المسلسلات الكرتونية التي تُعرض قناة سبيس تون 2024:
- ماشا والدب.
- سابق ولاحق.
- توم أند جيري.
- أنا وأخي.
- النمر الوردي.