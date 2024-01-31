“خلي أطفالك يتبسطوا” تردد قناة سبيس تون 2024 على نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة سبيس تون من أكثر قنوات الكرتون شهرة في الوطن العربي، حيث تحظى قناة سبيستون بمكانة كبيرة عند الأطفال، ويرغب العديد من الآباء والأمهات في معرفة تردد قناة سبيستون الجديد على نايل سات وعرب سات، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من الحلقات والبرامج المسلية، بما في ذلك مسلسلات الكارتون العالمية الشهيرة، وذلك لتوفير تجربة ترفيهية ممتعة وتثقيفية للأطفال، وقد حققت نجاحًا هائلاً منذ بداية بثها على النايل سات، حيث بلغ عدد المشاهدين أكثر من 120 مليون مشاهد، كما تمكنت القناة من جذب انتباه الأطفال ووالديهم.

تردد قناة سبيس تون 2024 على نايل سات

يُمكن لعشاق الكرتون أن يقوموا بضبط قناة سبيس تون على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد 11785 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة سبيس تون الجديد 2024 على عرب سات

تستطيع استقبال تردد قناة سبيس تون الجديد على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد الآتي:

التردد 12341 معدل الترميز 27500 استقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6

طريقة تنزيل وضبط قناة سبيس تون 2024 على الرسيفر

يمكنك ضبط ريسيفرك على تردد قناة سبيس تون باستخدام الخطوات التالية:

قم باستخدام الريموت كنترول للوصول إلى قائمة الرسيفر.

ثم انقر على الخيارات أو الإعدادات.

بعدها حدد خيار التثبيت اليدوي أو Manual Installation.

بعد ذلك اختر القمر الصناعي الصحيح الذي يبث عليه سبيس تون.

ثم ضع تردد القناة في الحقل المخصص.

بعدها أدخل معامل الترميز ونوع الاستقطاب ومعدل التصحيح.

ثم انقر على “موافق” أو “OK” لحفظ الإعدادات.

بعد الانتهاء، قم بالبحث عن قناة سبيس تون وانتقل إليها باستخدام الريموت كنترول.

البرامج التي تعرضها قناة سبيس تون 2024

تعمل قناة سبيس تون على بث محتوى مميز، حيث يساعد ذلك المحتوى في تثقيف الأطفال إلى جانب تسليتهم، ومن المسلسلات الكرتونية التي تُعرض قناة سبيس تون 2024: