“اعرف نتيجتك” نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في القاهرة

بعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس، أتاحت وزارة التربية والتعليم المصرية إمكانية الإطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي لطلاب القاهرة عبر الانترنت، وبذلك لن يكون الطالب مضطر للذهاب الى المدرسة لمعرفة نتيجته، وقد قام محافظ القاهرة باعتماد النتيجة اليوم، وسنوضح لكم اليوم من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في محافظة القاهرة تم الإعلان اليوم عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي، وقد بلغت نسبة النجاح 78.4% حيث نجح 145,947 طالب من مجموع 186,266 تقدموا للإمتحان، وقد اعتمد السيد خالد عبد العال محافظ القاهرة النتيجة رسميًا في الساعات القليلة الماضية، ويمكن معرفة النتيجة من البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة عن طريق إدخال رقم جلوس الطالب، ولمعرفة النتيجة نستعرض لكم الخطوات بالتفصيل : الدخول الى الخدمات التعليمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

إدخال الرقم القومي وتحديد المرحلة الدراسية، واختيار العام الدراسي ثم الفصل الدراسي.

بعد ذلك اضغط على “عرض النتيجة” لتظهر نتيجة الطالب المستعلم عنه.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أصبحت نتيجة الصف الثالث الإعدادي متاحة إلكترونيًا، حيث أعلن مدير مديرية التربية والتعليم السيد أيمن موسى أن طلاب الصف الثالث الإعدادي بإمكانهم معرفة نتيجتهم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خدمات التعليم الأساسي، عن طريق إدخال الرقم القومي للطالب أو رقم الجلوس، وللإطلاع على النتيجة اضغط على هذا الرابط.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي بالنتيجة النهائية لاختبارات الفصل الدراسي الأول جاءت على النحو التالي، اللغة العربية مجموع درجاتها 40 درجة، أم مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية فمجموع درجات كلًا منهما 30 درجة، ومجموع درجات كلًا من مادة العلوم ومادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.