“متاح” رابط نتيجة الشهاده الاعداديه مطروح 2023 الترم الاول matrouh.gov.eg البوابة الالكترونية ونتيجة نت

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، أمين عام المحافظة، والدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والسيد إسماعيل جاتو، وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 79.3%،وتقدم اللواء أشرف إبراهيم، أمين عام المحافظة، بالتهنئة للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

نتيجه الشهاده الاعداديه مطروح 2023

تم منذ قليل إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث سيتم الإعلان عت النتيجة في المدارس خلال الايام المقبلة وقبل إجازة منتصف العام الدراسي، وكان قد تم اعتماد النتائج بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وقد بدأ بالفعل الإعلان عن النتائج في عدد من المحافظات، ومنها القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث تمكن طلاب هذه المحافظات من الحصول على نتائجهم الكترونيًاوفيما يلي خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية:

علي الطلاب الدخول إلى موقع البوابة الالكترونية لمحافظة مطروح كما يمكن استعلام نتيجة مطروح عبر موقع نتيجة نت

النقر على كلمة “استعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية”.

تسجيل بيانات الطالب كاملة، بما في ذلك الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على كلمة “استعلام”.

وسيتم الإعلان عن نتائج باقي المحافظات قريبًا، وسيكون الطلاب قادرين على الحصول عليها بالخطوات المذكورة أعلاه.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية يتكون من 140 في نصف العام الدراسي الاول منها 40 درجة اللغة العربية و30 درجة اللغة الانجليزية و30 درجة رياضيات و20 درجة علوم و20 درجة دراسات.