اخيرا نزلت.. تابع مسلسل حاله خاصه الحلقه الاخيره 9.10 HD عبر منصة watch it
يبحث العديد من الأشخاص خلال الساعات الماضية عن مسلسل حاله خاصه الحلقه الاخيره فهي من المسلسلات التي يتابعها محبي المسلسلات منذ بداية الشهر الجاري، حيث تم إطلاقه على منصة Watch it الأصلية وشهد المسلسل تفاعل كبير للغاية من قبل الجمهور لذلك شهدت محركات البحث زيادة كبيرة عن المسلسل الساعات الماضية، ومن خلال مقالنا نتعرف على جميع تفاصيل المسلسل بشكل مفصل.
مسلسل حاله خاصه الحلقه الاخيره
يهتم متابعي مسلسل حاله خاصه الحلقه الاخيره بالتعرف على الأحداث التي يمكن أن تحدث خلالها، حيث إنها لاقت تفاعل كبير من قبل المتابعين، فهو مسلسل من بطولة الفنان طه الدسوقي والتي تعد البطولة الأولى المطلقة الخاصة به، بالإضافة إلى أنها تضم عدد كبير من الأحداث، ومنها كما يلي:
- تدور الأحداث حول نديم الذي يعمل محاميًا لدى إحدى مكاتب المحاماة برئاسة أماني النجار، حيث إنه يستطيع حل عدد كبير من القضايا المتواجدة داخل المكتب وفك الألغاز الخاصة بها.
- أما بالنسبة إلى الحلقات الأخيرة فهي توضح أن رام الله تحب زوجها نديم وترفض الطلاق منه لكي تتزوج من خالد بشكل نهائي.
- كما أن نديم يحاول حل لغز قضية القتل مع أماني النجار لكي يتمكنوا من فكها.
أبطال مسلسل حالة خاصة
يضم المسلسل عدد كبير من الفنانين المصريين المعروفين في الوسط الفني، والمعروفين بأدائهم الرائع والواقعي داخل المسلسل، ومنهم كما يلي:
- الفنانة غادة عادل: في دور أماني النجار.
- الفنان طه دسوقي في دور نديم.
- الفنانة هاجر السراج في دور رام الله.
- الفنان نبيل علي ماهر في دور جميل.
- الفنان حسن أبو الروس في دور عز.
- الفنان أحمد الأزعر في دور خالد.
- الفنانة وئام مجدي في دور عبير.
- الفنان علي السبع في دور يوسف.
- الفنانة لينا إيهاب في دور ندى.
- الفنان أحمد طارق في دور ياسر
- الفنان آدم النحاس في دور الطفل نديم.
- الفنان آدم وهدان في دور الطفل علي.