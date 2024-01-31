التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445 لفئات الدعم المستحقة بالخطوات عبر موقع وزارة الموارد البشرية

نتابع معكم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى مساندة مواطنيها وبخاصة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل منهم من خلال تقديم عدة برامج دعم، ومنها برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي يهدف لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل، كما يعمل على رفع مستوى المعيشة لهم، عن طريق تقديم دعم نقدي لهم، أو تأهيلهم وتقديم وظائف مناسبة لهم، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمواطنين السعوديين التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا .

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك مثل رقم الهوية الوطنية الخاص بك، تاريخ الميلاد وأيضًا رقم الهاتف الجوال.

اكتب رمز التحقق المرئي المرسل إليك عبر هاتفك الجوال، ثم اضغط على توثيق.

اضغط على أيقونة إنشاء حساب.

سوف تظهر لك في الحال صفحة تحتوي على بياناتك الشخصية قم بالنقر على أيقونة تعديل.

إدخال كافة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة في الحقول المخصصة لها.

انقر على أيقونة حفظ.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عدة شروط للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور وهي: