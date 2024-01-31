تعرف عليها الآن.. طريقة إنشاء حساب منصة مدرستي 1445 ولي الأمر الرابط ومميزات التسجيل عليها

يسعى العديد من أولياء الأمور داخل السعودية للتعرف على الطريقة التي تسمح لهم بالدخول على منصة مدرستي، حيث أنها من ضمن المنصات التعليمية الرئيسية داخل المملكة وتساعدهم في التواصل مع كادر كبير من المعلمين بشكل مباشر دون أي وسيط، بالإضافة إلى أنها تساعدهم في التعرف على التقييمات التي يحصل أبنائهم عليها والتواصل مع الإداريين أيضًا، ومن خلال مقالنا هذا نذكر لكم أهم الخطوات التي تساعد في إنشاء حساب لولي الأمر داخل المنصة.

منصة مدرستي 1445

تعتبر منصة مدرستي من أشهر المنصات التعليمية المتاحة إلى الجميع داخل المملكة السعودية، حيث أنها ليست متاحة فقط للطالب بل أنها متاحة أيضًا إلى أولياء الأمور، حيث تمكنهم من متابعة المستوى التعليمي الخاص بأبنائهم بسهولة تامة دون عدد كبير من الخطوات.

إنشاء حساب على المنصة لولي الأمر

مكنت المنصة ولي الأمر أن يقوم بإنشاء حساب خاص به عليها، كل ما عليه هو اتباع خطوات إنشاء الحساب للحصول عليه داخل رابط المنصة، وتكون طريقة تسجيله كما يلي:

ادخل في البداية على رابط المنصة بشكل مباشر من خلال الضغط هنا.

قم بتسجيل الدخول من خلال الضغط على التسجيل بحساب نور لولي الأمر.

اكتب بيانات دخولك الخاصة بنظام نور، ومن ثم اضغط على زر أنا لست روبوت.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول، وسوف يتم الدخول إلى المنصة بشكل ناجح.

مميزات منصة مدرستي

تقدم المنصة العديد من المزايا التي تجعلها الأفضل بشكل دائم لدى الجميع، حيث تكون الخصائص الخاصة بها كما يلي: