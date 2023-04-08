تعرف على سعر طن الاسمنت اليوم في مصر 8 أبريل 2023

سعر طن الاسمنت اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل شهد ارتفاع بسيط عن الأيام الماضية وقد يختلف سعر طن الاسمنت الأبيض الخاص بالبناء عن سعر الاسمنت العادي في مصر.

سعر طن الاسمنت اليوم

ارتفع سعر طن الاسمنت اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل ارتفاع بسيط حيث وصل سعر الطن منه إلى الآتي:

وصل سعر طن أسمنت المسلح اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل إلى 2000 جنيه.

كما وصل سعر طن أسمنت النصر اليوم إلى 1970 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت الممتاز اليوم إلى 1960 جنيه.

سعر طن أسمنت التعمير بلغ حوالي 1940 جنيه.

سعر طن أسمنت المنيا وصل إلى 1940 جنيه.

بلغ سعر أسمنت الصعيد حوالي 1800 جنيه.

سعر طن أسمنت النهضة سجل اليوم 1820 جنيه.

سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم سجل 1880 جنيه.

سعر طن أسمنت المصريين وصل اليوم إلى 1770 جنيه.

سعر طن أسمنت المخصوص وصل إلى 1990 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

يختلف سعر طن الاسمنت الابيض عن الاسمنت العادي ويمكن أن يصل سعر الإسمنت الابيض اليوم إلى الآتي:

وصل سعر طن الاسمنت الابيض العادة اليوم في مصر إلى 3300 جنيه.

كما سجل سعر طن أسمنت سوبر سيناء اليوم حوالي 3150 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت سوبر رويال اليوم 3150 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت رويال العادة اليوم 3150 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم 3200 جنيه

يمكنك من خلال كافة المعلومات التي تم سردها في المقال ان تتعرف على أسعار الاسمنت في مصر وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 8 من أبريل 2023.