التسجيل في حساب المواطن 1445 بالخطوات وأهم المستندات المطلوبة للحصول على الدعم

ننقل لكم التسجيل في حساب المواطن 1445 بالسعودية، يبحث الكثيرون عن خطوات التسجيل في حساب المواطن، حيث أنه من أهم برامج الدعم المقدمة من المملكة العربية السعودية للمواطنين من أجل مساندة الأسر محدودة الدخل والفقيرة وتخفيف العبء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والعمل على تحسين مستواهم المعيشي، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على خطوات التسجيل في دعم حساب المواطن.

التسجيل في حساب المواطن 1445

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عدة خطوات من أجل التسجيل في حساب المواطن وهي:

توجه إلكترونيًا إلى موقع حساب المواطن من هنا .

قم بالضغط على تسجيل الدخول، وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بطريقة صحيحة.

سوف يصلك رمز التحقق المرئي على الهاتف الجوال قم بكتابته.

قم بالنقر على خيار تفاصيل الطلب، وقم بإجراء التعديلات التي تريدها.

عليك بالموافقة على كافة التعهدات والإقرار بصفحة المراجعة.

اضغط على خيار حفظ.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

قامت الوزارة بتحديد عدة شروط للحصول على دعم حساب المواطن وهي على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقات التنقل، وكذلك أبناء السعوديات المطلقات من أب أجنبي، وأيضًا الزوجة غير السعودية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

يشترط ألا يتجاوز دخل الأسرة الشهري عن 10 آلاف ريال سعودي.

من الضروري ألا يكون المتقدم ممتلكًا لأي أصول أو ممتلكات عقارية بقيمة عالية.

من الضروري ألا يكون المتقدم مقيمًا في دور الرعاية الاجتماعية والإيواء وأيضًا السجون.

مستمسكات التسجيل في دعم حساب المواطن

هناك أوراق ومستندات ينبغي توافرها للحصول على دعم حساب المواطن وهي: