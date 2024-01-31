طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي زي المحلات بالخطوات

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي، والتي تعد من أجمل الحلويات الشرقية المحببة للجميع صغارًا وكبارًا ولا سيما في شهر رمضان المبارك، حيث يمكن تقديمها للضيوف في العزومات المختلفة، وتتميز بطعمها اللذيذ وشكلها الرائع، لذا تبحث الكثيرات من ربات البيوت عن طريقة عمل البسبوسة، ومن خلال هذه الأسطر سنوضح طريقة سهلة وناجحة لعمل البسبوسة.

مكونات البسبوسة سهلة وبسيطة للغاية ومتوفرة داخل كل بيت وهي:

مكونات الشربات

يمكن تحضير البسبوسة باتباع الخطوات التالية:

احضري وعاء وضعي بداخله دقيق السميد، وأضيفي عليه السكر وجوز الهند والبيكنج بودر، مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات.

في وعاء آخر ضعي السمن وأضيفي إليها ملعقة العسل مع التقليب الجيد، ويمكن وضعهما على النار حتى تتجانس المكونات جيدًا.

قومي بوضع خليط السمن والعسل على خليط الدقيق ثم أضيفي إليهم الزبادي مع التقليب المستمر.

جهزي صينية مناسبة وقومي بدهنها بملعقة سمن مع توزيعها بالتساوي، ويمكنك تزيينها بالمكسرات حسب الرغبة.

ادخلي الصينية الفرن مدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى تأخذ البسبوسة لونًا ذهبيًا جميلًا.

أثناء وضع البسبوسة في الفرن قومي بعمل الشربات عن طريق وضع السكر و الماء في إناء ورفعهما على النار وعند الغليان ضعي عصير الليمون والفانيليا وملعقتين من عسل النحل واتركي المكونات تغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

عند التحقق من نضج البسبوسة اخرجيها من الفرن، وضعي عليها الشربات، ثم اتركيها حتى تهدأ.