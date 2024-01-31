طريقة ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد علي القمر النايل وعرب سات

تحتل قناة الرابعة الرياضية مكانة خاصة لدى عشاق الرياضة في الوطن العربي، وذلك لما تقدمه من محتوى رياضي متميز، يلبي احتياجات جميع المتابعين وتحرص القناة على تقديم تغطية شاملة لجميع الأحداث الرياضية المحلية والدولية، بما في ذلك بطولة كأس أمم آسيا كما تتميز القناة بفريق عمل متكامل من المحللين والخبراء الرياضيين، الذين يقدمون التحليلات والتعليقات الفنية الدقيقة.

تردد قناة الرابعة الرياضية على نايل سات

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد على عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

طريقة ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية

تعد قناة الرابعة الرياضية واحدة من أشهر القنوات الرياضية في العراق، حيث تُقدم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، بما في ذلك مباريات كرة القدم والبرامج الإخبارية الرياضية وبرامج التحليل الرياضي ولضبط تردد قناة الرابعة الرياضية، عليك اتباع الخطوات التالية: