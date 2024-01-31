تردد القنوات
طريقة ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد علي القمر النايل وعرب سات
تحتل قناة الرابعة الرياضية مكانة خاصة لدى عشاق الرياضة في الوطن العربي، وذلك لما تقدمه من محتوى رياضي متميز، يلبي احتياجات جميع المتابعين وتحرص القناة على تقديم تغطية شاملة لجميع الأحداث الرياضية المحلية والدولية، بما في ذلك بطولة كأس أمم آسيا كما تتميز القناة بفريق عمل متكامل من المحللين والخبراء الرياضيين، الذين يقدمون التحليلات والتعليقات الفنية الدقيقة.
تردد قناة الرابعة الرياضية على نايل سات
- التردد: 11678
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد على عرب سات
- التردد: 11747
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
طريقة ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية
تعد قناة الرابعة الرياضية واحدة من أشهر القنوات الرياضية في العراق، حيث تُقدم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، بما في ذلك مباريات كرة القدم والبرامج الإخبارية الرياضية وبرامج التحليل الرياضي ولضبط تردد قناة الرابعة الرياضية، عليك اتباع الخطوات التالية:
- اضبط طبق الدش على القمر الصناعي النايل سات أو عرب سات، حسب التردد الذي ترغب في ضبطه.
- ابحث عن موقع القمر الصناعي النايل سات باستخدام تطبيق أو موقع إلكتروني خاص بتحديد مواقع الأقمار الصناعية.
- تأكد من أن طبق الدش موجه في الاتجاه الصحيح، مع مراعاة ارتفاع انحراف القمر الصناعي.
- استخدم مؤشر الضبط الموجود على طبق الدش لضبط الإشارة حتى تصل إلى أقصى حد ممكن.
- لضبط طبق الدش على القمر الصناعي عرب سات، عليك اتباع الخطوات التالية:
- ابحث عن موقع القمر الصناعي عرب سات باستخدام تطبيق أو موقع إلكتروني خاص بتحديد مواقع الأقمار الصناعية.
- تأكد من أن طبق الدش موجه في الاتجاه الصحيح، مع مراعاة ارتفاع انحراف القمر الصناعي.
- استخدم مؤشر الضبط الموجود على طبق الدش لضبط الإشارة حتى تصل إلى أقصى حد ممكن.
- افتح قائمة إعدادات جهاز استقبالك.
- تختلف طريقة فتح قائمة إعدادات جهاز الاستقبال من جهاز لآخر، ولكن بشكل عام، يمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط على زر القائمة الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
- ابحث عن قسم “البحث” أو “القنوات” في قائمة إعدادات جهاز الاستقبال.
- اكتب التردد الذي ترغب في ضبطه في المربع المخصص لذلك. تأكد من إدخال معدل الترميز ومعامل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ بشكل صحيح.