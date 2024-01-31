“عثمان يعاقب أورهان” مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 الموسم الخامس مترجمة قصة عشق

يتردد بحث كبير على محرك البحث جوجل عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 الموسم الخامس، حيث يحظى مسلسل المؤسسي عثمان بشعبية طاغية في جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك بعد أن وصل المسلسل إلى الجزء الخامس، فلقد نالت الأجزاء الأولى شهرة كبيرة في العالم الإسلامي، ويرغب محبي المسلسلات التاريخية في مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان 146، وهي الحلقة السادسة عشر في الموسم الخامس.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 قصة عشق

شهد الموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان العديد من التطورات، كما شهد الموسم الخامس قفزتين زمنيتين، حيث حدثت قفزة زمنية في بداية الموسم، كما حدثت قفزة زمنية أخرى في الحلقتين الماضيتين، وقد ظهر العنصر المغولي بكثرة خلال أحداث هذا الموسم، كما ظهر العنصر البيزنطي العدو التقليدي للعثمانيين منذ قيام دولتهم، وقد أعلن عثمان في الحلقات الماضية عن استقلاله التام، وأعلن قيام الإمارة العثمانية، والتي ستكبر مع مرور الوقت وتصبح إمبراطورية عظمى تحكمت في معظم البلدان الإسلامية.

متى تعرض الحلقة 146 مسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك عبر قناة ATV التركية، وهي الناقل الحصري لحلقات مسلسل المؤسس عثمان منذ عرض الموسم الأول، حيث يتم عرض الحلقة في الثامنة مساءا بتوقيت تركيا، ثم يتم ترجمة الحلقة عبر منصة نور بلاي في منتصف تلك الليلة، فيما يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس، كما يتم إعادة الحلقة يوم الجمعة.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس على قناة الفجر

يُمكن مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس على شاشة قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس في الأوقات التالية:

المغرب والجزائر وتونس مصر وليبيا والسودان السعودية والعراق والكويت والأردن وقطر والبحرين الإمارات وسلطنة عمان 8:00 مساءً 9:00 مساءً 10:00 مساءً 11:00 مساءً

بينما يتم إعادة الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس يوم الجمعة في الأوقات التالية: