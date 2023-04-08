كم يكون سعر الحديد اليوم في مصر؟ .. تعرف على الأسعار وفقًا لتاريخ اليوم 8 ابريل 2023

سعر الحديد اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل شهد انخفاض بسيط في سعره عن الأيام السابقة وقد يختلف سعر الحديد اختلاف بسيط على حسب نوع الشركة التي تقوم بإصدار الحديد.

سعر الحديد اليوم

شهد الحديد اليوم انخفاض بسيط في سعره عن الأيام السابقة حيث وصل سعر طن الحديد اليوم إلى الآتي:

سجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل حوالي 38000 جنيه.

كما وصل سعر طن حديد بيانكو اليوم إلى 38000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد العشري اليوم في مصر حوالي 38500 جنيه.

انخفض سعر حديد المعادي اليوم إلى أن وصل سعر الطن منه حوالي 38000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم في مصر حوالي 38000 جنيه.

انخفض سعر حديد المراكبي اليوم إلى أن وصل سعر الطن منه إلى 38400 جنيه.

وصل سعر طن حديد المصريين اليوم إلى 38500 جنيه.

حديد سرحان بلغ سعر الطن منه اليوم 38800 جنيه.

سعر طن حديد عطية بلغ اليوم حوالي 38800 جنيه.

وصل سعر طن حديد بشاي اليوم إلى 39000 جنيه.

كم سعر الحديد الخردة اليوم

يختلف سعر الحديد الخردة عن سعر الحديد الأصلي ويمكن أن يصل سعر كيلو الحديد الخردة كما هو موضح إلى الآتي: