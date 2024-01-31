SOON نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة الازهر azhar.gov.eg في جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024، بشكل مكثف يتزايد البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024 التي تهم قطاع كبير من الطلاب، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 خلال ايام من الآن بعد الانتهاء من تصحيح كافة أوراق الاجابات، وسترفع النتيجة عبر بوابة الازهر الالكترونية، واليكم طريقة الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024

واليكم موعد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024، حيث صرحت مصادر رسمية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، مشيرة إلى أن النتيجة ستُعلن خلال الأيام المقبلة: «بطمن كل الطلاب وأولياء الأمور، أعمال التصحيح لم تنتهِ حتى اللحظة، والنتيجة ستظهر قبل يوم الثلاثاء المقبل»، واليكم خطوات الاستعلام:

قم بالدخول إلى بوابة الازهر الالكترونية.

ادخل على ايقونة نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح وكامل.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة بالدرجات في كل المواد.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 مرضية بشكل كبير، وكان قطاع المعاهد الازهرية قد نشر موقعه الالكتروني خلال الفترة السابقة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بلغ 158360 طالب وطالبة في محافظات الجمهورية حيث يتم الإعلان عن درجات الطلاب عبر بوابة الأزهر الشريف.

توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

أكد قطاع المعاهد الأزهرية من خلال الموقع الالكتروني الخاص به أن توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في الفصل الد راسي الأول جاء كما يلي:-

مجموع مادة أصول الدين من 100 درجة.

مجموع مادة اللغة العربية من 100 درجة.

مجموع مادة الرياضيات من 60 درجة.

مجموع مادة الفقه من 50 درجة.

مجموع مادة القرآن الكريم من 40 درجة.

مجموع مادة الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

مجموع مادة العلوم من 40 درجة.

مجموع مادة اللغة الأجنبية من 40 درجة.

مجموع مادة الثقافة الإسلامية من 20 درجة.