أخبار مصر
“ب 305 جنيها VIP “.. أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي 2024 الجديدة والأوراق المطلوبة لاستخراجها.. بسرعة اعرف وصلت كام!
تتزايد أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تستمر الزيادة في الأسعار لتواكب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ومن ضمن هذه الزيادات استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 مع الزيادة الجديدة وشروط تقديم الطلب لاستخراجها.
أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي 2024
يوجد أربعة أنواع من استمارة الرقم القومي يمكن استخراجها من قسم الشرطة الخاص بالحي أو مكتب السجل المدني من جميع الفروع على مستوى الجمهورية؛ وتتمثل أسعار استمارات الرقم القومي في الآتي:
|نوع الاستمارة
|السعر
|استمارة بطاقة الرقم القومي العادية تصدر خلال 15 يوم
|50جنيه
|استمارة طلب الحصول على الرقم القومي تصدر عاجلة خلال 3 أيام
|125 جنيه
|استمارة بطاقة الرقم القومي تصدر عاجلًا خلال 24 ساعة
|175 جنيه
|استمارة Vip تصدر في نفس اليوم
|305 جنيه
الأوراق اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي في مصر 2024
يلزم عند استخراج البطاقة الشخصية للفرد البالغ وجود تلك الأوراق والمستندات الرسمية وتتمثل في الآتي:
- نسخة من البطاقة الشخصية القديمة في حال تجديدها.
- صورة من شهادة الميلاد.
- نسخة من إثبات محل الإقامة.
- صورة من شهادة المؤهل الدراسي أو إثبات المهنة.
شروط الحصول على بطاقة رقم قومي 2024 في مصر
في حالة الرغبة في استخراج بطاقة رقم قومي يلزم وجود الشروط التالية:
- الفرد المتقدم مصري الجنسية.
- لا يقل عمر الفرد عن السن القانوني 16 عام.
- يلزم أن يكون الفرد المتقدم مسجل بقاعدة بيانات السجل المدني.
- إثبات أهلية الفرد المتقدم.
- وجود رب الأسرة في حالة طلب الحصول على بطاقة لأحد الأبناء أو الزوجة.