بالاسم ورقم الجلوس| لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القليوبية الفصل الدراسي الأول

صرحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم أن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القليوبية الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس يسمح بالحصول على درجات الطالب في المواد الدراسية والمجموع الكلي للترم الأول والذي يصل 140 درجة من خلال بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وبعدإعلان النتيجة سيتم فتح باب التظلمات لمدة أسبوعين.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القليوبية

أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إتاحة البحث عن نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس عقب اعتمادهامن قبل محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، مشيرة بأنه من المتوقع أن يتم ظهور النتيجة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير المقبل.

وأضافت سماح إبراهيم بأنه انتهت اليوم الأربعاء أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب في جميع المواد، ليبدأ بعد ذلك أعمال رصد الدرجات ومراجعتها.

رابط مديرية تعليم القليوبية 2024

عند اعتماد محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القليوبية الفصل الدراسي الأول، سيصبح في إمكان الطلاب الحصول على النتيجة إلكترونياً بدلاً من الذهاب للمدارس من خلال الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ويتم هذا من خلال القيام بعدة خطوات وهي:-

الدخول على الرابط الرسمي لبوابة التعليم الأساسي محافظة القليوبية.

حدد المرحلة التعليمية.

ثم حدد الصف الثالث الإعدادي.

حدد السنة الدراسية والفصل الدراسي الأول.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على عرض النتيجة.

لتظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

من الجدير بالذكر أن يصل مجموع الفصل الدراسي الأول إلى نحو 140 درجة، ويتم توزيعها على المواد كالآتي:-