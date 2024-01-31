تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 HD نايل سات لمتابعة أهم المباريات الرياضية

ننقل لكم الآن تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2024، تعمل قناة أبوظبي الرياضية 1و 2 على بث جميع المباريات طوال اليوم بوضوح وبجودة عالية جدًا، مما يؤدي إلى جعلها من القنوات المشهورة والتي يبحث عنها جميع محبي وعشاق كرة القدم فى جميع أنحاء العالم العربي، وذلك من أجل البحث عن ترددها ليقوموا بضبطها على أجهزتهم لمتابعة جميع البطولات الودية والرسمية وجميع المباريات القوية.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية أنها ستقوم ببث جميع المباريات الهامة والقوية الخاصة بدوري كأس الأمم (الأفريقية أو الآسيوية) العربية التي تقام في الامارات حاليًا، والتى قد بدأت منها بالفعل بعض المباريات الودية بين المنتخبات العربية التي يشارك بها معظم أبطال كرة القدم النجوم، وتبث هذه المباريات عبر الترددات الآتية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2024 بتقنية الوضوح العالي على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11411.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024

يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة لتتمكن من ضبط تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد على تلفازك الخاص، عليك اتباع التالي: