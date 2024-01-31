منصة حجز دور جواز السفر السوري 2024 syria-visa.sy بالخطوات وكيفية سداد رسوم الوثيقة

التسجيل على جواز السفر السوري 2024، يمكن للمواطنين السوريين الراغبين في استخراج جواز سفر استخراجها إلكترونيًا، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي وفرتها السلطات المختصة، وتساعد تلك المنصة في تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بجواز السفر مثل الإصدار والتجديد، والتي وفرت الكثير على المواطنين من سرعة وسهولة الإجراءات، فيمكن إصدار جواز السفر السوري بعد استيفاء الشروط اللازمة، ويمكن معرفة التفاصيل من خلال متابعة المقال التالي.

منصة حجز دور جواز السفر السوري

لكي يمكنك حجز موعد للحصول على جواز السفر السوري يجب اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى هيئة الجوازات السورية .

اضغط على انشاء حساب ثم ادخال رقم المرور.

اضغط على اختيار حجز موعد.

ادخل رمز التحقق.

ادخل البيانات المطلوبة.

حدد نوع الخدمة المراد الحصول عليها.

حدد المكان والموعد المناسب للحصول على جواز السفر.

احتفظ بالباركود لتقديمه عند التوجه إلى هيئة الجوازات.

اضغط على تأكيد الحجز، بعد سداد الرسوم المطلوبة.

مستندات الحصول على جواز السفر السوري

هناك عدد من الأوراق المطلوبة للحصول على جواز السفر السوري وتلك الأوراق هي كالآتي:

وثيقة التجنيد بالنسبة للأشخاص الذين تتوافر لديهم شروط التجنيد.

تقديم الهوية الوطنية أو جواز السفر السابق في حالة وجوده.

إذا كان مقدم الطلب قاصر يجب تقديم ما يفيد موافقة ولي الأمر.

تقديم ما يفيد موافقة جهة العمل في حالة اشتراط ذلك.

ملئ بيانات استمارة طلب جواز السفر بالمعلومات الشخصية اللازمة.

تقديم صور شخصية حديثة لمقدم الطلب.

سداد الرسوم المطلوبة وتقديم إيصال السداد.

كيفية سداد رسوم جواز السفر السوري

هناك عدة طرق يمكن من خلالها سداد الرسوم المطلوبة للحصول على جواز السفر السوري وهي كالآتي: